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Скасування санкцій та зброї для України: німецька АдН готує скандальну резолюцію

22:25 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Скасування санкцій та зброї для України: німецька АдН готує скандальну резолюцію Фото: німецькі ультраправі та популісти вимагають в парламенті зняти санкції з Росії (Getty Images)
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Партії "Альтернатива для Німеччини" та "Бюро Сари Вагенкнехт" планують ухвалити першу спільну резолюцію в парламенті землі Саксонія-Ангальт із вимогою припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, депутати від АдН та БСВ підготували проект резолюції щодо війни Росії проти України.

У документі пропонується оголосити, що політика санкцій проти РФ, а також надання зброї та фінансової підтримки Києву нібито "зазнали невдачі".

Автори ініціативи закликають уряд землі використати всі можливості, зокрема у Федеральній раді (Бундесраті), щоб зупинити постачання озброєння та повернутися до економічних відносин із Москвою.

Головними інструментами вони називають негайне припинення вогню та мирні переговори з Росією.

"Ми нарешті вичерпаємо всі можливості для посилення політичного тиску на Берлін, щоб нарешті виступити за припинення війни замість її продовження та витратити мільярди грошей платників податків на людей у нашій країні, а не на зброю на полях битв України!" - заявив політик від АдН Ульріх Зігмунд.

Водночас у документі наголошують, що досягнення компромісу між проросійськими партіями щодо цього питання не означає їхньої повної співпраці в інших сферах.

"Це зовсім не означає, що ми повинні підтримувати будь-яку іншу позицію АдН", - зауважила заступниця голови парламентської групи БСВ Клаудія Віттіг.

Оскільки ключові рішення щодо зовнішньої політики ухвалюють у Берліні та Брюсселі, ця пропозиція матиме перш за все символічний характер.

Для розбгляду та обговорення цієї ініціативи у Магдебурзі планують скликати спеціальну сесію парламенту Саксонії-Ангальт.

Очікується, що засідання відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо, німецькі політики та спецслужби неодноразово наголошували на спробах Кремля вплинути на внутрішню політику ФРН.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в підтримці АдН і назвав її мету: послабити допомогу Україні. За його словами, Москва прагне розколоти німецьке суспільство та підірвати підтримку Києва.

Раніше, після успіху ультраправої партії на регіональних виборах, він застерігав, що перемога АдН сколихнула Німеччину: Мерц попередив про наслідки для України та Заходу.

Політик наголошував на ризиках зростання впливу проросійських сил для безпеки всього європейського континенту.

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