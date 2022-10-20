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У Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України: поліція розслідує підпал

Фото: у Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України (tagesschau.de)
Автор: Руслан Гаращенко

Напередодні ввечері у муніципалітеті Грос-Штремкендорф, Німеччина, згорів гуртожиток для українських біженців. Як основна версія поліція розглядає підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Будинок гуртожитку вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни. На щастя, всі 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждали, вони встигли вчасно залишити приміщення.

Наголошується, що того ж дня поліцейські вже приїжджали до гуртожитку через графіті зі свастикою, яке невідомі намалювали на табличці з назвою готелю.

"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежникам, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - повідомив голова адміністрації округу Тіно Шоман.

Поліція також розглядає підпал як основну версію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька поліція провела обшуки у росіянки, яка займалася цькуванням громадян України. У мережі з'явився ролик, як вона кричить українцям у спини "Росія переможе".

Також ми писали, що росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити українців у Дрездені.

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