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У Німеччині заявили про можливі переговори Мерца з Путіним

18:06 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Німеччині заявили про можливі переговори Мерца з Путіним Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Після переговорів в Абу-Дабі щодо війни в Україні зріс шанс того, що німецький канцлер Фрідріх Мерц проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив у Берліні, що після завершення зустрічі в ОАЕ між німецьким федеральним канцлером та диктатором може відбутися телефонний контакт.

За його словами, сторони досягли певного розуміння базових принципів майбутніх домовленостей.

"Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", - зазначив Корнеліус.

Зазначається, що раніше у Кремлі через заявляли про готовність російського диктатора до контактів із представниками Євросоюзу та особисто з німецьким канцлером.

Сам Фрідріх Мерц минулої п'ятниці наголошував, що не відкидає можливості зустрічі з Путіним, зокрема у разі його приїзду на грудневий саміт G20 до Маямі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зазнав жорсткої критики з боку Фрідріха Мерца через небажання підтримувати антиросійські санкції.

Крім того, Мерц погрожує заблокувати ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС, якщо всі країни блоку не погодяться на подальшу підтримку України.

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