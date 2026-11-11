У Німеччині заявили про можливі переговори Мерца з Путіним

Після переговорів в Абу-Дабі щодо війни в Україні зріс шанс того, що німецький канцлер Фрідріх Мерц проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив у Берліні, що після завершення зустрічі в ОАЕ між німецьким федеральним канцлером та диктатором може відбутися телефонний контакт.

За його словами, сторони досягли певного розуміння базових принципів майбутніх домовленостей.

"Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", - зазначив Корнеліус.

Зазначається, що раніше у Кремлі через заявляли про готовність російського диктатора до контактів із представниками Євросоюзу та особисто з німецьким канцлером.

Сам Фрідріх Мерц минулої п'ятниці наголошував, що не відкидає можливості зустрічі з Путіним, зокрема у разі його приїзду на грудневий саміт G20 до Маямі.