В Германии заявили о возможных переговорах Мерца с Путиным
После переговоров в Абу-Даби о войне в Украине вырос шанс того, что немецкий канцлер Фридрих Мерц проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил в Берлине, что после завершения встречи в ОАЭ между немецким федеральным канцлером и диктатором может состояться телефонный контакт.
По его словам, стороны достигли определенного понимания базовых принципов будущих договоренностей.
"Это понимание теперь будет также донесено до российского президента, и на этой основе могут развиваться переговоры", - отметил Корнелиус.
Отмечается, что ранее в Кремле заявляли о готовности российского диктатора к контактам с представителями Евросоюза и лично с немецким канцлером.
Сам Фридрих Мерц в прошлую пятницу подчеркивал, что не исключает возможности встречи с Путиным, в частности в случае его приезда на декабрьский саммит G20 в Майами.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что подвергся жесткой критике со стороны Фридриха Мерца из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.
Кроме того, Мерц грозится заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета ЕС, если все страны блока не согласятся на дальнейшую поддержку Украины.