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У Німеччині затримали українського пенсіонера з майже півмільйоном євро

Німеччина, Субота 27 січня 2024 21:46
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У Німеччині затримали українського пенсіонера з майже півмільйоном євро Фото: у Німеччині затримали українського пенсіонера (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

В аеропорту Мюнхена затримали українського пенсіонера, який перевозив майже півмільйона євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За даними видання, в аеропорту Мюнхена вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. BILD повідомив, що чоловік планував вилетіти на Кіпр.

Під час огляду мандрівник повідомив, що в нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу.

Це викликало підозру у правоохоронців. Як заявили у митній службі, зараз з'ясовують, "чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися".

Однак найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.

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