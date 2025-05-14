У Німеччині затримали трьох українців: їх підозрюють у диверсіях на користь РФ, - ЗМІ

У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як повідомляє видання, за розпорядженням німецької прокуратури були затримані троє осіб у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Їх підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення Росії.
Затриманим українцям Владиславу Т., Данилу Б. і Євгену Б. висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Правоохоронці стверджують, що вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух на замовлення російських спецслужб.
Правоохоронці розповіли, що Євген нібито купив GPS-трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанці, які той повіз до Кельна. Звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну - щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.
Наразі двоє українців перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.
Нагадаємо, днями польські правоохоронці висунули звинувачення двом громадянам України. Вони могли на замовлення російських спецслужб підпалити торговий центр Marywilska у Варшаві в травні минулого року.
9 травня у центрі Будапешта був жорстко затриманий колишній український дипломат. Його підозрюють нібито в шпигунстві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.