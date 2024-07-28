У Німеччині запропонували позбавити деяких українців соцдопомоги

Він зазначив, що в Німеччині "шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати". На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.

"Зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу", - сказав опозиціонер.

Ліннеманн вважає, що Німеччині потрібні зміни у політиці. Він зазначив, що хоче "справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині - несправедливий".

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50 відсотків українців працюють, а в Німеччині - лише 25 відсотків. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу", - заявив політик.

Ліннеманн наголосив, що українці захищають свободу німців, але при цьому він вважає, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.