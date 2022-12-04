ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині закликали уряд екстрено вирішити проблему нестачі боєприпасів

Новость на русском →
Берлін, Неділя 04 грудня 2022 17:39
У Німеччині закликали уряд екстрено вирішити проблему нестачі боєприпасів Фото: Німеччина має негайно вирішити проблему нестачі боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хегль закликала до створення екстреного плану закупівлі боєприпасів, щоб вирішити проблему їхнього критичного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Нині нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли, які боєприпаси, де і в які терміни можуть проводитися", - заявила Хегль.

За її словами, домовленості уряду та оборонного сектору Німеччини мають бути укладені щонайменше на кілька років уперед.

"Галузь потребує передбачуваності. І тому я думаю, що промисловість має бути чесною по відношенню до тимчасових рамок, в які вона може нарощувати потужності та які боєприпаси вона може виробляти", – наголосила вона.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.

Крім того, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундестаг
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії