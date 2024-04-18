У Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували зірвати допомогу Україні

Влада провела обшуки в будинках та на робочих місцях двох підозрюваних, звинувачених у роботі на іноземну шпигунську службу.

У заяві прокуратури йдеться, що один із підозрюваних, на ім'я Дітер С., з жовтня 2023 року обговорював можливі змови з людиною, пов'язаною з російською секретною службою.

Дітер С. був готовий здійснити вибухи та підпали військових об'єктів, у тому числі тих, які перебувають у веденні сил США. Він фотографував та знімав на відео військовий транспорт та техніку.

Німеччина стала одним із найбільших постачальників військової допомоги Києву з того часу, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і є основною метою російських шпигунських операцій, заявили в прокуратурі.

За даними Spiegel, до об'єктів входила армійська база Графенвер у південній землі Баварія, де українські солдати проходять підготовку з використання американських танків Abrams.