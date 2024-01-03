У Німеччині вкотре закликали передати Україні ракети Taurus

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus повинні почати передавати негайно, щоби остаточно ускладнити російську логістику", - заявила голова комітету німецького Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

За її словами, дане Німеччиною зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, "стане порожнім звуком", якщо ФРН із союзниками "значно сильніше" не будуть підтримувати Київ. Це стосується і європейської коаліції з постачання винищувачів F-16, яка має "набагато швидше набирати оберти", сказала Штрак-Ціммерманн.

Минулого тижня, після попереднього масованого удару, з подібним закликом виступав і колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер, який пропонував висунути Росії "Taurus-ультиматум".

Членкиня комітету Бундестагу з оборони з партії "Союз-90"/"Зелені" Сара Нанні наголосила, що німецька підтримка України зіткнулася з проблемами при плануванні через напружені дебати щодо бюджету. Зараз Україна гостро потребує боєприпасів для артилерії, ракет Taurus та запчастин для поставленої ФРН важкої техніки, зазначила Нанні.

Блок ХДС/ХСС також має намір відновити свої вимоги щодо постачання Україні ракет великої дальності. Список вимог блоку, серед яких буде і збільшення військової допомоги Києву, у ХДС/ХСС мають намір ухвалити на своєму з'їзді на початку січня.

Масований удар Росії по Україні

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різної номенклатури.

Поблизу столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема було вражено 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К. Загалом українські захисники знищили 72 ракети.

Додамо, що Україна вже кілька місяців звертається до Німеччини щодо передачі далекобійних крилатих ракет Taurus, що здатні бити на відстань до 500 км.

Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Однією з причин відмови називається той факт, що Берлін нібито боїться прямої конфронтації з Росією.

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