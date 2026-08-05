У Німеччині шукають російський слід в інциденті з дроном біля літака України, - ЗМІ

У Німеччині триває розслідування інциденту, що стався в аеропорту Лейпцига, де в ніч на середу виявили дрон із вибуховим пристроєм поблизу українського вантажного літака "Антонов".

За інформацією Die Zeit, слідчі розглядають кілька можливих сценаріїв, серед яких - спроба Росії атакувати українську техніку на території Німеччини. Через це справу розслідують антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена та поліція землі Саксонія.

Під час того ж інциденту вантажний літак DHL після зльоту зіткнувся зі ще одним невідомим об'єктом у повітрі. Борт успішно приземлився в Ганновері, де на ньому виявили незначні пошкодження.

"Другий підозрілий неідентифікований літаючий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком після того, як той знову злетів після попереднього закриття злітно-посадкової смуги. Після приземлення в Ганновері на літаку було виявлено незначні пошкодження", - зазначили слідчі.

Представник НАТО підтвердив, що Альянс поінформований про ситуацію та стежить за перебігом розслідування.

Що говорять про можливу причетність Росії

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв припустив, що за інцидентом стоїть Москва.

"Хто ж іще це міг бути, як не Росія?" - заявив він телеканалу Welt TV.

Водночас офіційних доказів причетності Росії наразі не оприлюднено, а Кремль ситуацію не коментував.

Представники німецького парламенту також не виключають, що за інцидентом може стояти Росія.

Марк Генріхманн, голова комітету з нагляду за розвідкою німецького парламенту від ХДС припустив, що інцидент міг бути спрямований проти компанії, яка має важливе значення для України. За його словами, якщо російський слід підтвердиться, це означатиме "новий рівень ескалації".

"Якщо з’ясується, що за цією акцією стоїть ця країна (Росія - ред.), це буде не просто тероризм, а державний тероризм, спрямований проти Федеративної Республіки Німеччини та її громадян", - заявив Константін фон Нотц, речник опозиційної партії "Зелені" з питань нагляду за розвідкою виданню Der Spiegel.