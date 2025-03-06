У Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро, - Пісторіус

Як зазначив Пісторіус, Німеччина за цей рік загалом із бюджету затвердила 4 млрд євро виплат.

"Ми виконуємо їх безперервно і надійно, ще раз наголошую: якщо ми щось оголосили та виділили на це гроші, вони будуть виконані. Крім того, ми зібрали пакет вартістю близько 3 млрд євро", - сказав він.

Німецький міністр пояснив, що швидке фінансування цього пакету на 3 млрд євро зараз є предметом поточних попередніх переговорів між партіями ХДС/ХСС і СДПН.

"І я, звичайно, рішуче виступаю за те, щоб знайти тут швидке рішення, щоб надати Україні необхідну додаткову допомогу", - наголосив Пісторіус.

За його словами, до України вже було доставлено три ПТРК Patriot та шість зенітно-ракетних комплексів IRiS-T SLM і SLS.

Цього року, як вже було обіцяно, будуть поставлені ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM, про що вже повідомлялося.

"Якщо нам вдасться профінансувати 3-мільярдний пакет, ми також плануємо подальші системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами для систем, які ми маємо і вже поставили, і це стає все більш важливим, особливо з огляду на замороження постачання, яке щойно здійснили американці", - додав глава Міноборони Німеччини.

Водночас, за його словами, Німеччина продовжує зміцнювати спроможність українських сухопутних військ. Зокрема, лише в галузі артилерії Німеччина вже змогла оснастити близько двох батальйонів. І тут також буде можливість збільшити кількість, якщо буде успішно профінансовано пакет на 3 млрд євро.

"Це дозволить нам поставити додаткові сучасні артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або сучасну повністю автоматизовану гаубицю RCH 155, і, звичайно, це стосується боєприпасів 155-го калібру, яких ми поставили в Україну лише минулого року 34 млн одиниць", - зазначив Пісторіус.