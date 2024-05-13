У Німеччині робитимуть зброю під калібр автомата Калашникова для України

Німецька компанія Heckler & Koch планує виробляти зброю старого зразка під калібр автомата Калашникова. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це заявив представник оборонного концерну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Видання вказує, що українські солдати на передовій використовують різні види озброєнь, від західних до радянських зразків. Тому компанія Heckler & Koch планує розширити асортимент свого виробленого озброєння.

Водночас журналісти вказали, що німецький виробник зброї та власний постачальник для Бундесверу нещодавно представив цифри звіту, які частково виявилися нижчими за рівень попереднього року.

Але водночас з'явиться нова ніша в цьому бізнесі, і пов'язана вона з війною в Україні. Компанія планує розширити асортимент своєї продукції, включивши в нього автомати і кулемети під калібр автоматів Калашникова та інших калібрів з країн колишнього Варшавського договору.

Автомат Калашникова

Автомат, прийнятий на озброєння в СРСР у 1949 році. АК і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю у світі, його занесено до Книги рекордів Гіннесса: налічується понад 100 млн одиниць цього автомата, він перебуває на озброєнні 106 країн світу.

На основі 7,62-мм автомата Калашникова створено сімейство бойової та цивільної стрілецької зброї різних калібрів, включно з автоматами АКМ і АК-74 та їхніми модифікаціями, ручним кулеметом Калашникова, карабінами.