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В Германии продлили упрощенные правила въезда для украинцев: детали

Германия, Берлин, Среда 29 мая 2024 12:55
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В Германии продлили упрощенные правила въезда для украинцев: детали Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии продлили упрощенные правила въезда для беженцев из Украины. Въезжать в страну без вида на жительство можно будет до 31 декабря 2024 года.

Требования ужесточились для части граждан третьих стран, проживавших в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального министерства внутренних дел.

Федеральное министерство внутренних дел в пятый раз продлило упрощенные правила въезда для беженцев из Украины. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на проживание в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Федеральное правительство таким образом реагирует на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Впрочем, правила скорректировали. Теперь граждане третьих стран и лица без гражданства, которые не имеют вида на постоянное проживание в Украине, больше не смогут въезжать в Германию без визы или немецкого вида на жительство.

Это означает, что облегчение въезда и проживания относится только к группе людей, которые обязательно имеют право на защиту в соответствии с европейским законодательством.

Напомним, мы писали о временной защите в Германии – куда ехать украинцам и какие первые шаги по оформлению статуса.

Также мы рассказывали, что в Германии хотят замедлить поток украинских беженцев . В правительстве хотят ввести другую систему распределения новоприбывших украинских беженцев из Украины среди стран ЕС.

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