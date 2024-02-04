У Німеччині побоюються повернення Трампа та припинення допомоги Україні від США, - NYT

У Німеччині побоюються повернення до влади в США екс-президента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Все це, як вважають у Берліні, може наблизити війну до німецької території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними NYT, сьогодні серед німецьких чиновників точаться дискусії про те, що станеться з НАТО, якщо американці знову оберуть Трампа своїм президентом. Тоді, як переймають в Берліні, Трамп може отримати другий шанс на виведення США з НАТО.

"Перспектива переобрання пана Трампа змусила німецьких офіційних осіб і багатьох їхніх колег з НАТО неофіційно обговорювати, чи зможе майже 75-річна структура Альянсу вижити без США у її центрі", - зазначають в NYT

Крім того, з огляду на ненадійні США, агресивну поведінку РФ та Китаю, а також конфлікт Ізраїлю з ХАМАС, німецькі офіційні особи починають говорити про появу нового, складного та тривожного світу, що матиме серйозні наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки.

Зокрема, Берлін занепокоєний через зростаючий песимізм щодо того, що США продовжуватимуть фінансувати боротьбу України, тоді як Німеччина виділила на підтримку українців майже 8 млрд євро. Німецькі чиновники бояться, що Росія може перемогти, якщо американське фінансування України припиниться, і тоді війна може стати ближчою до Берліна.

Канцлер Німеччини їде в США

Цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає США, щоб зустрітися з американським президентом Джо Байденом.

Шольц і Байден планують скоординувати свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, а також обговорити нагальні світові проблеми.

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