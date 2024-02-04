В Германии опасаются возвращения Трампа и прекращения помощи Украине от США, - NYT

В Германии опасаются возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа, а также прекращения американской помощи Украине. Все это, как считают в Берлине, может приблизить войну к германской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным NYT, сегодня среди немецких чиновников ведутся дискуссии о том, что произойдет с НАТО, если американцы снова изберут Трампа своим президентом. Тогда, как опасаются в Берлине, Трамп может получить второй шанс на вывод США из НАТО.

"Перспектива переизбрания Трампа заставила немецких официальных лиц и многих их коллег из НАТО неофициально обсуждать, сможет ли почти 75-летняя структура Альянса выжить без США в ее центре", - отмечают в NYT.

Кроме того, ввиду ненадежных США, агрессивного поведения РФ и Китая, а также конфликта Израиля с ХАМАС, немецкие официальные лица начинают говорить о появлении нового, сложного и тревожного мира, что будет иметь серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности.

В частности, Берлин обеспокоен растущим пессимизмом по поводу того, что США будут продолжать финансировать борьбу Украины, тогда как Германия выделила в поддержку украинцев почти 8 млрд евро. Немецкие чиновники боятся, что Россия может победить, если американское финансирование Украины прекратится, и тогда война может стать ближе к Берлину.

Канцлер Германии едет в США

В этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц посетит США, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Шольц и Байден планируют скоординировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсудить неотложные мировые проблемы.

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