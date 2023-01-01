В Німеччині планують визнати деякі українські дипломи: що відомо

Міністр сім’ї Німеччині Ліза Паус закликає уряд полегшити освітянам з України працевлаштування в Німеччині, зокрема, почати з визнання українського диплома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oldenburger Onlinezeitung .

"Особливо в дитячому садку існує велика потреба в кваліфікованих працівниках", - сказала Паус.

Міністр вважає за необхідне прискорити інтеграцію українських біженців із дипломом вихователя дитячого садка в ринок праці Німеччини.

"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію" , - уточнила вона.

Паус наголосила, що наразі дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців, а визнання українського диплома значно спростило б цю проблему. Крім того, вона зауважила, що українським біженцям треба забезпечити можливість вивчення мови.

"Важливо, щоб їхні навички були швидко визнані, а мовні курси були доступними", - наголосила міністр.

Також Паус сказала, що українських дітей у Німеччині "загалом сприйняли добре", та зазначила, що потрібно надавати достатню кількість місць в садочках для подальшої адаптації дітей.