В Німеччині планують визнати деякі українські дипломи: що відомо
Міністр сім’ї Німеччині Ліза Паус закликає уряд полегшити освітянам з України працевлаштування в Німеччині, зокрема, почати з визнання українського диплома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.
"Особливо в дитячому садку існує велика потреба в кваліфікованих працівниках", - сказала Паус.
Міністр вважає за необхідне прискорити інтеграцію українських біженців із дипломом вихователя дитячого садка в ринок праці Німеччини.
"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", - уточнила вона.
Паус наголосила, що наразі дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців, а визнання українського диплома значно спростило б цю проблему. Крім того, вона зауважила, що українським біженцям треба забезпечити можливість вивчення мови.
"Важливо, щоб їхні навички були швидко визнані, а мовні курси були доступними", - наголосила міністр.
Також Паус сказала, що українських дітей у Німеччині "загалом сприйняли добре", та зазначила, що потрібно надавати достатню кількість місць в садочках для подальшої адаптації дітей.
"Освоєння мови відбувається особливо швидко в ясельному віці, тому важливо, щоб діти з України якнайшвидше отримали місця в дитячих садках Німеччини", - додала вона.
Нагадаємо, в 2023 році Німеччина збільшила соціальні виплати для біженців з України.
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