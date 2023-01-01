ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии планируют признать некоторые украинские дипломы: что известно

Новина українською →
Германия, Воскресенье 01 января 2023 19:17
В Германии планируют признать некоторые украинские дипломы: что известно Фото: в Германии планируют признать некоторые украинские дипломы (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Министр семьи Германии Лиза Паус призывает правительство облегчить педагогам из Украины трудоустройство в Германии, в частности, начать с признания украинского диплома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

"Особенно в детском саду существует большая потребность в квалифицированных работниках", – сказала Паус.

Министр считает необходимым ускорить интеграцию украинских беженцев с дипломом воспитателя детского сада в рынок труда Германии.

"Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию", - уточнила она.

Паус подчеркнула, что дошкольным учреждениям Германии остро не хватает специалистов, а признание украинского диплома значительно упростило бы эту проблему. Кроме того, она отметила, что украинским беженцам нужно обеспечить возможность изучения языка.

"Важно, чтобы их навыки были быстро признаны, а языковые курсы были доступны", - подчеркнула министр.

Также Паус сказала, что украинских детей в Германии "в общем-то восприняли хорошо", и отметила, что нужно предоставлять достаточное количество мест в садах для дальнейшей адаптации детей.

"Освоение языка происходит особенно быстро в ясельном возрасте, поэтому важно, чтобы дети из Украины как можно быстрее получили места в детских садах Германии", - добавила она.

Напомним, в 2023 году Германия увеличила социальные выплаты для беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок