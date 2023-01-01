В Германии планируют признать некоторые украинские дипломы: что известно

Министр семьи Германии Лиза Паус призывает правительство облегчить педагогам из Украины трудоустройство в Германии, в частности, начать с признания украинского диплома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung .

"Особенно в детском саду существует большая потребность в квалифицированных работниках", – сказала Паус.

Министр считает необходимым ускорить интеграцию украинских беженцев с дипломом воспитателя детского сада в рынок труда Германии.

"Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию", - уточнила она.

Паус подчеркнула, что дошкольным учреждениям Германии остро не хватает специалистов, а признание украинского диплома значительно упростило бы эту проблему. Кроме того, она отметила, что украинским беженцам нужно обеспечить возможность изучения языка.

"Важно, чтобы их навыки были быстро признаны, а языковые курсы были доступны", - подчеркнула министр.

Также Паус сказала, что украинских детей в Германии "в общем-то восприняли хорошо", и отметила, что нужно предоставлять достаточное количество мест в садах для дальнейшей адаптации детей.