В Германии планируют признать некоторые украинские дипломы: что известно
Министр семьи Германии Лиза Паус призывает правительство облегчить педагогам из Украины трудоустройство в Германии, в частности, начать с признания украинского диплома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.
"Особенно в детском саду существует большая потребность в квалифицированных работниках", – сказала Паус.
Министр считает необходимым ускорить интеграцию украинских беженцев с дипломом воспитателя детского сада в рынок труда Германии.
"Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию", - уточнила она.
Паус подчеркнула, что дошкольным учреждениям Германии остро не хватает специалистов, а признание украинского диплома значительно упростило бы эту проблему. Кроме того, она отметила, что украинским беженцам нужно обеспечить возможность изучения языка.
"Важно, чтобы их навыки были быстро признаны, а языковые курсы были доступны", - подчеркнула министр.
Также Паус сказала, что украинских детей в Германии "в общем-то восприняли хорошо", и отметила, что нужно предоставлять достаточное количество мест в садах для дальнейшей адаптации детей.
"Освоение языка происходит особенно быстро в ясельном возрасте, поэтому важно, чтобы дети из Украины как можно быстрее получили места в детских садах Германии", - добавила она.
Напомним, в 2023 году Германия увеличила социальные выплаты для беженцев из Украины.
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