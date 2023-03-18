У Німеччині планують придбати цивільні гелікоптери Airbus і переобладнати їх в бойові, - ЗМІ

Як повідомляється, Німеччина хоче придбати 82 гелікоптери Airbus H-145M за 3,05 млрд євро й озброїти 24 з них протитанковими ракетами, щоб використовувати їх замість Tiger для бойових дій.

У розпорядженні німецьких Повітряних сил наразі є 51 гелікоптер Tiger, проте лише частина з них одночасно перебуває в строю.

Airbus H-145M схвалені для військового використання, але не є бойовими, і Бундесвер має занепокоєння щодо бойової придатності машин і захисту екіпажу.

Як повідомляє Business Insider, посилаючись на лист Технічної служби Збройних сил Німеччини з питань авіації та аеронавігаційного обладнання до Міністерства оборони, Бундесвер вважає заплановану закупівлю "суто політичним рішенням, яке ігнорує оперативні потреби".