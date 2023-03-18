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У Німеччині планують придбати цивільні гелікоптери Airbus і переобладнати їх в бойові, - ЗМІ

Фото: у Німеччині планують придбати цивільні гелікоптери Airbus і переобладнати їх в бойові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони Німеччини планує придбати 82 цивільних гелікоптери Airbus і переобладнати деякі з них у бойові, щоб замінити старіші Tiger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як повідомляється, Німеччина хоче придбати 82 гелікоптери Airbus H-145M за 3,05 млрд євро й озброїти 24 з них протитанковими ракетами, щоб використовувати їх замість Tiger для бойових дій.

У розпорядженні німецьких Повітряних сил наразі є 51 гелікоптер Tiger, проте лише частина з них одночасно перебуває в строю.

Airbus H-145M схвалені для військового використання, але не є бойовими, і Бундесвер має занепокоєння щодо бойової придатності машин і захисту екіпажу.

Як повідомляє Business Insider, посилаючись на лист Технічної служби Збройних сил Німеччини з питань авіації та аеронавігаційного обладнання до Міністерства оборони, Бундесвер вважає заплановану закупівлю "суто політичним рішенням, яке ігнорує оперативні потреби".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Німеччини Борис Пістопіус попросив про збільшення бюджету на 10 млрд євро для модернізація Бундесверу.

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Бундесвер