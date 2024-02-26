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У Німеччині підтвердили, що за главою МЗС Бербок в Україні стежив російський дрон

Архівне фото: Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російський дрон учора, 25 лютого, справді переслідував главу МЗС Німеччини Анналену Бербок під час її руху в бік Миколаєва.

Про це заявили представники МЗС і Міноборони Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За їхніми словами, під час візиту глави МЗС Німеччини Аннелени Бербок до Миколаєва за її кортежем справді деякий час стежив російський розвідувальний дрон. 

"Через це Бербок довелося достроково закінчити свій візит до Миколаєва", - додали чиновники.

Що передувало

Учора BILD писало, що Бербок перебувала з візитом у Миколаєві. Там вона мала відвідати водопровідну станцію поблизу міста на березі Чорного моря, яку РФ зруйнувала на початку повномасштабного вторгнення.

Однак під час поїздки на станцію в небі було помічено російський безпілотник, після якого по місту зазвичай слідує авіаудар. Тому Бербок була змушена скасувати свій візит на станцію і вирушити в укриття.

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