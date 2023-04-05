У Німеччині підсанкційний друг Путіна не зміг придбати аеропорт, - Bild

Російський олігарх Віктор Харитонін, якого у Німеччині вважають другом диктатора Володимира Путіна, не зміг придбати німецький аеропорт Франкфурт-Ган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією видання, аеропорт, який був авіабазою США, але пізніше почав приймати цивільні рейси, мала намір придбати фірма NR Holding, пов'язана з Харитоніним. Але компанія Triwo AG з Тріра запропонувала вищу ціну і сторони дійшли домовленості.

У виданні зазначають, що статки Харитоніна оцінюють у 1,4 мільярда доларів, він володіє компанією "Фармстандарт", одним з головних виробників вакцини "Спутник V".

"У німецьких ЗМІ його називають другом Путіна з добрими зв'язками в Кремлі. Харитонін перебуває під санкціями США, але не включений до списків санкцій ЄС", - додають у Bild.