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У Німеччині підсанкційний друг Путіна не зміг придбати аеропорт, - Bild

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Середа 05 квітня 2023 17:06
У Німеччині підсанкційний друг Путіна не зміг придбати аеропорт, - Bild Фото: Віктор Харитонін, російський олігарх (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російський олігарх Віктор Харитонін, якого у Німеччині вважають другом диктатора Володимира Путіна, не зміг придбати німецький аеропорт Франкфурт-Ган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, аеропорт, який був авіабазою США, але пізніше почав приймати цивільні рейси, мала намір придбати фірма NR Holding, пов'язана з Харитоніним. Але компанія Triwo AG з Тріра запропонувала вищу ціну і сторони дійшли домовленості.

У виданні зазначають, що статки Харитоніна оцінюють у 1,4 мільярда доларів, він володіє компанією "Фармстандарт", одним з головних виробників вакцини "Спутник V".

"У німецьких ЗМІ його називають другом Путіна з добрими зв'язками в Кремлі. Харитонін перебуває під санкціями США, але не включений до списків санкцій ЄС", - додають у Bild.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швейцарії банкіри, які допомагали другу Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну, отримали вирок.

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