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В Німеччині перевіряють захист комунікацій у ПС через повідомлення росЗМІ про Taurus

Субота 02 березня 2024 00:42
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В Німеччині перевіряють захист комунікацій у ПС через повідомлення росЗМІ про Taurus Ілюстративне фото: ракета Taurus (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) проводить перевірку можливого перехоплення російською стороною комунікацій представників Військово-повітряних сил, зокрема щодо потенційного розгортання в Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Відповідне рішення прийнято після того, як російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили повідомлення про нібито прослуховування розмови офіцерів Бундесверу, в ході якої начебто обговорювали в теорії питання передачі Україні Taurus, та застосування Силами оборони такого озброєння й потенційне завдання ударів по цілях окупантів, зокрема по Кримському мосту.

Після цього в Міністерстві закордонних справ РФ виступили із вимогою до німецького уряду роз'яснити ситуацію.

Своєю чергою, у розмові з журналістами, речник Міністерства оборони ФРН заявив, що BAMAD вжило "всіх необхідних заходів".

Питання щодо передачі Taurus Україні

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. У якості виправдання він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення на ціль.

Також Шольц побоюється, що за "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві. При цьому глава європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер зазначив 1 березня, що заява Шольця про те, що присутність німецьких військових в Україні є обов'язковою для розгортання там далекобійних ракет Taurus, є неправдивою.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.

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