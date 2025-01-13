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У Німеччині перекинувся автобус Flixbus, загинула українка, - ЗМІ

Понеділок 13 січня 2025 16:13
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У Німеччині перекинувся автобус Flixbus, загинула українка, - ЗМІ Фото: місце ДТП із Flixbus у Німеччині (rnd.de)
Автор: Данило Крамаренко

Минулої суботи в Німеччині сталася аварія з пасажирським автобусом компанії Flixbus. Унаслідок інциденту загинула громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 і німецькі ЗМІ.

Повідомляється, що автобус Flixbus потрапив в аварію в суботу, 11 січня. Місцева поліція вважає, що причиною стали погані погодні умови.

"Через негоду автобус з'їхав з дороги біля автостоянки в напрямку Польщі і перекинувся", - повідомили в поліції.

Автобус із 13 пасажирами прямував із Берліна до польського Щецина. Унаслідок інциденту загинули 29-річна жінка і 48-річний чоловік.

Як повідомив сьогодні польський ресурс RMF24, загиблі - громадянка України та громадянин Німеччини. Серед постраждалих - чотири особи з польськими паспортами. Ще четверо дістали серйозні поранення.

За попередніми даними, водій з'їхав із магістралі А11, щоб перечекати снігову бурю, виїхав на узбіччя і врізався в огорожу парковки. Автобус підкинуло, після чого він перекинувся на правий бік.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року перекинувся автобус із туристами в Єгипті. Інцидент стався на сході країни в районі міста Рас-Сидр.

Пізніше стало відомо, що постраждали понад 40 осіб, зокрема громадянка України. Загиблих унаслідок аварії не було.

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