У Німеччині перекинувся автобус Flixbus, загинула українка, - ЗМІ

Минулої суботи в Німеччині сталася аварія з пасажирським автобусом компанії Flixbus. Унаслідок інциденту загинула громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 і німецькі ЗМІ.

Повідомляється, що автобус Flixbus потрапив в аварію в суботу, 11 січня. Місцева поліція вважає, що причиною стали погані погодні умови.

"Через негоду автобус з'їхав з дороги біля автостоянки в напрямку Польщі і перекинувся", - повідомили в поліції.

Автобус із 13 пасажирами прямував із Берліна до польського Щецина. Унаслідок інциденту загинули 29-річна жінка і 48-річний чоловік.

Як повідомив сьогодні польський ресурс RMF24, загиблі - громадянка України та громадянин Німеччини. Серед постраждалих - чотири особи з польськими паспортами. Ще четверо дістали серйозні поранення.

За попередніми даними, водій з'їхав із магістралі А11, щоб перечекати снігову бурю, виїхав на узбіччя і врізався в огорожу парковки. Автобус підкинуло, після чого він перекинувся на правий бік.