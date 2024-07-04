У Німеччині обстріляли штаб-квартиру партії Шольца

За кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН німецького канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Офіс соціал-демократів у Саксонії розташований у старому місті Дрездена, будівля розташована поруч із місцевим парламентом на річці Ельба.

Інцидент стався ще наприкінці червня, тоді поліцейські виявили кульові отвори у вікнах на третьому поверсі, проте відомо про це стало тільки зараз.

"Згідно з результатами розслідування, пошкодження могли бути завдані вогнепальною зброєю. Однак самі кулі поки що не знайдені", - повідомив представник поліції Карстен Егер.

За інформацією правоохоронців, отвори в склі відповідають калібру близько п'яти міліметрів. Розслідування інциденту взяла на себе служба державної безпеки Німеччини.

"Сам факт, що наразі не можна виключити політичний мотив такого злочину, спонукав нас розглянути питання про вжиття додаткових заходів безпеки. Але зрозуміло одне: нас не залякати за жодних обставин", - сказав лідер СДПН у Саксонії Хеннінг Гоманн.