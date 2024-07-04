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В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца

Германия, Четверг 04 июля 2024 18:57
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В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За несколько недель до земельных выборов в Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ немецкого канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Офис социал-демократов в Саксонии расположен в старом городе Дрездена, здание находится рядом с местным парламентом на реке Эльба.

Инцидент произошел еще в конце июня, тогда полицейские обнаружили пулевые отверстия в окнах на третьем этаже, однако известно об этом стало только сейчас.

"Согласно результатам расследования, повреждения могли быть нанесены огнестрельным оружием. Однако сами пули пока не найдены", - сообщил представитель полиции Карстен Эгер.

По информации правоохранителей, отверстия в стекле соответствуют калибру около пяти миллиметров. Расследование инцидента взяла на себя служба государственной безопасности Германии.

"Сам факт, что пока нельзя исключить политический мотив такого преступления, побудил нас рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер безопасности. Но ясно одно: нас не запугать ни при каких обстоятельствах", - сказал лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Гоманн.

Напомним, что в начале мая стало известно о нападении в немецком Дрездене на кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке. Сообщалось, что на Эке напала группа неизвестных, когда тот расклеивал агитационные плакаты на одной из улиц города.

В нападении на Эке признался 17-летний подросток. На следующий день после избиения он сам пришел с матерью в полицейский участок в Дрездене.

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Олаф Шольц
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