У Німеччині для Київського центру протезування зібрали допомогу на пів мільйона євро, - Кличко

Новий центр протезування, який створюється у Києві, отримає допомогу від німецьких партнерів на 500 тисяч євро. Зокрема, грошову допомогу було зібрано під час благодійного вечора зі збору коштів на центр протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Для нашого центру протезування, який створюємо в Києві за допомоги Берліна, залучили вчора загалом 500 тисяч євро. Майже 305 тисяч склали пожертви грошима. Плюс німецький бізнес надасть, зокрема, обладнання в майстерню з протезування для 5 додаткових співробітників", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва подякував за організацію благодійного вечора зі збору коштів для Київського центру протезування.

"Дякую німецьким благодійникам. А також організації "Life bridge Ukraine" та її очільниці Джанін фон Вольферсдорф, яка спільно з Асоціацією берлінських торговців і промисловців організувала благодійний вечір зі збору коштів на центр протезування. І дякую меру міста-побратима Києва - Берліна Каю Вегнеру, разом з яким ми переконували берлінських бізнесменів у важливості спільного проекту зі створення в Києві центру протезування", - наголосив Кличко.