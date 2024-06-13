В Германии для Киевского центра протезирования собрали помощь на полмиллиона евро, - Кличко

Новый центр протезирования, создаваемый в Киеве, получит помощь от немецких партнеров на 500 тысяч евро. В частности, денежная помощь была собрана во время благотворительного вечера по сбору средств на центр протезирования.

"Для нашего центра протезирования, который создаем в Киеве с помощью Берлина, привлекли вчера в общей сложности 500 тысяч евро. Почти 305 тысяч составили пожертвования деньгами. Плюс немецкий бизнес предоставит, в частности, оборудование в мастерскую по протезированию для 5 дополнительных сотрудников", - сообщил Виталий Кличко. .

Мэр Киева поблагодарил организацию благотворительного вечера по сбору средств для Киевского центра протезирования.

"Благодарю немецких благотворителей. А также организации "Life bridge Ukraine" и ее руководительницы Джанин фон Вольферсдорф, которая совместно с Ассоциацией берлинских торговцев и промышленников организовала благотворительный вечер по сбору средств на центр протезирования. И спасибо мэру города-побратима Киева - Берлину Каю Вегнеру, вместе с которым мы убеждали берлинских бизнесменов в важности совместного проекта по созданию в Киеве центра протезирования", - подчеркнул Кличко.