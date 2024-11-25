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У Німеччині хочуть збільшити кількість бункерів: з чим це пов'язано

Ілюстративне фото: у Німеччині хочуть збільшити кількість бункерів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Німеччині планують збільшити кількість укриттів для цивільного населення. Це пов'язано із погіршення ситуації з міжнародною безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як пише видання, Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих країни хоче створити більше притулків у Німеччині. Зокрема, речник Федерального міністерства внутрішніх справ заявив, що "наразі є намір розробити ключові моменти концепції притулку". За його словами, очікується "широка координація". Тому цей процес "все ще займе деякий час".

За його словами, мета даного рішення полягає у тому, щоб зафіксувати, які об'єкти придатні для створення укриттів. Мова про підземні автостоянки, станції метро і підвали.

Також у країні мають бути обладнані як громадські будівлі, так і приватні приміщення. Згідно з наданою інформацією, громадяни повинні мати можливість знайти найкоротший шлях до укриття за допомогою мобільного телефону.

Диверсії на базах НАТО у Німеччині

На початку вересня в німецькому Кельні розслідують можливу диверсію на базі НАТО, важливій для логістики й підтримки України. База забезпечує перевезення українських військових із Кельна до Польщі.

У Бундестазі підозрюють причетність Росії, а ЗМІ повідомляють, що Путін може відповісти на дозволи партнерів України на удари далекобійними озброєннями по РФ.

Також нещодавно ми писали про те, що у Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

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