У Німеччині хочуть збільшити кількість бункерів: з чим це пов'язано

У Німеччині планують збільшити кількість укриттів для цивільного населення. Це пов'язано із погіршення ситуації з міжнародною безпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як пише видання, Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих країни хоче створити більше притулків у Німеччині. Зокрема, речник Федерального міністерства внутрішніх справ заявив, що "наразі є намір розробити ключові моменти концепції притулку". За його словами, очікується "широка координація". Тому цей процес "все ще займе деякий час".
За його словами, мета даного рішення полягає у тому, щоб зафіксувати, які об'єкти придатні для створення укриттів. Мова про підземні автостоянки, станції метро і підвали.
Також у країні мають бути обладнані як громадські будівлі, так і приватні приміщення. Згідно з наданою інформацією, громадяни повинні мати можливість знайти найкоротший шлях до укриття за допомогою мобільного телефону.
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