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У Німеччині двоє підлітків планували теракт, один з них - росіянин, - Bild

Кельн, Середа 29 листопада 2023 18:51
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У Німеччині двоє підлітків планували теракт, один з них - росіянин, - Bild Фото: у Німеччині двоє підлітків планували теракт, один з них - росіянин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецька поліція затримала двох підлітків 15 та 16 років, які планували теракт. Одним з них виявився росіянин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію "Ісламська держава". Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому закликав до священної війни проти Заходу та анонсував теракт.

Як з'ясувало Bild, підозрюваним є 15-річний Едріс Д. Він мешкає в німецькому місті Буршайд і має родичів з Афганістану.

Журналісти уточнюють, що, за даними слідства, 15-річний підліток має тісний контакт з 16-річним громадянином Росії Расулом М., який мешкає у місті Вітшток. Він є прихильником "Ісламської держави" та відомий поліції за поширення терористичної пропаганди.

У Bild повідомляють, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловік у Німеччині хотів вантажівкою переїхати учасників проізраїльського мітингу. Його затримали.

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