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У Німеччині депутата хочуть виключити з партії через участь у "виборах" у Росії

Німеччинна, Вівторок 07 травня 2024 22:08
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У Німеччині депутата хочуть виключити з партії через участь у "виборах" у Росії Архівне фото: у Німеччині депутата хочуть виключити з партії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецького депутата Ольгу Петерсон хочуть виключити з партії "Альтернатива для Німеччини" через її участь у процесі "виборів" у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Видання пише, що гамбурзьке відділення порушило справу про виключення з партії депутата Ольги Петерсен. Вона збрехала про свої цілі візиту в Росію.

Петерсон заявляла, що їздила до РФ як приватна особа, проте пізніше стало відомо, що вона виконувала роль так званого "спостерігача" під час нещодавніх "виборів".

Вона публічно називала "президентські вибори" в Росії "відкритими, демократичними і вільними". Гамбурзька парламентська група "Альтернативи для Німеччини" заявила, що подальша співпраця більше неможлива через фундаментальні розбіжності, що виникли.

При цьому Петерсон не вперше виявила свою симпатію до Росії і диктатора Володимира Путіна. Депутат до всього іншого є уродженкою російського міста Омськ.

"Альтернатива для Німеччини" та її відносини з Росією

"Альтернатива для Німеччини" є праворадикальною та екстремістською партією, яка публічно заявляє про свої симпатії до Росії.

Минулого року видання Spiegel писало, що Росія співпрацює з партією "Альтернатива для Німеччини" і ставить перед нею завдання перешкоджати постачанню німецької зброї в Україну.

А вже цього року The Insider повідомляло, що депутати правої партії "Альтернатива для Німеччини" узгоджували з кураторами у ФСБ тексти своїх виступів і за їхньою вказівкою судилися зі своїм урядом, щоб зупинити військову допомогу Україні.

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