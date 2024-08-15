ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині через протести екоактивістів два аеропорти призупинили польоти

Україна, Четвер 15 серпня 2024 10:38
UA EN RU
У Німеччині через протести екоактивістів два аеропорти призупинили польоти Фото: у Німеччині зупинили польоти два аеропорта через екоактивістів (ілюстративне фото wikwpedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

У двох аеропортах Німеччини призупинили польоти через акції кліматичних активістів. Такі акції протестів проти політики щодо викопного палива охопили загалом чотири летовища по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що протестувальники проникли на територію аеропортів. Група активістів "Останнє покоління" заявила, що вони зупинили або зменшили рух в аеропортах Берліна, Кельна-Бонна, Нюрнберга і Штутгарта, а також опублікувала фотографії протестуючих з руками, приклеєними до асфальту.

Аеропорт Нюрнберга повідомив на своєму сайті, що польоти припинено до подальшого повідомлення з 05.42 (за Київським часом), і попередив, що пасажири зіткнуться із затримками. Водночас аеропорт Кельн-Бонн повідомив у соціальній мережі X, що наразі польоти призупинено, доки поліція займається "несанкціонованими особами".

Як повідомив представник поліції, на місці події в аеропорту Берліна перебувала поліція, яка змогла вивести двох протестувальників, які проникли на аеродром через огорожу. Польоти не було порушено. Представник аеропорту Штутгарта ситуацію не прокоментував.

Німецькі політики зажадали поліпшити захист аеропортів країни після того, як активісти із захисту клімату змогли прорватися через огорожі та порушити повітряний рух, зокрема в найбільш завантаженому аеропорту країни, Франкфурті, протягом двох днів поспіль минулого місяця.

Анонсовані масштабні акції в інших країнах

Група активістів перерахувала кілька країн Європи та Північної Америки, де, за їхніми словами, заплановано аналогічні перебої в рамках кампанії протесту, що закликає уряд Німеччини до досягнення глобальної угоди про відмову від нафти, газу і вугілля до 2030 року.

Радикальні дії екоактивістів

Екоактивісти по всьому світу намагаються протистояти глобальним змінам клімату різними шляхами. Зокрема, у своїх спробах привернути увагу до проблем парникового ефекту через використання викопного палива вони вдаються до радикальних методів.

Так, до прикладу, торік екоактивісти руху "Останнє покоління" облили фарбою Бранденбурзькі ворота у Берліні. Таким чином вони висловили протест проти політики німецької влади щодо використання викопного палива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэкологии Аеропорт
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції