Німеччина зірвала поставки Україні 400 бронемашин MRAP, - Bild

Уряд Німеччини пообіцяв передати для українських військових до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Контракт на поставку бронемашин підписали влада України і німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів Німеччини на загальну суму 315 млн євро.
У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.
Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі поставки так і не почалися.
За інформацією німецького видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок поставок перенесли із січня на травень-червень.
Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.
З перших днів російського вторгнення Німеччина зарекомендувала себе як один із найнадійніших союзників України, надаючи їй всебічну підтримку - військову, політичну та фінансову.
Берлін направив Києву значний арсенал озброєнь, що охоплює різні види артилерійських знарядь, танки Leopard як старих, так і нових модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони і багато іншого.
Нещодавно Німеччина доповнила цей список новим пакетом військової допомоги, ще раз продемонструвавши свою тверду позицію в підтримці України в її протистоянні російській агресії.
Подейкують про те, що реальні обсяги військової допомоги від Німеччини можуть бути нижчими, ніж офіційно декларується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.