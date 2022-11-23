Німеччина запровадить податок на надприбутки енергокомпаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Згідно з проектом документа, компанії нафтогазового, вугільного та нафтопереробного секторів, чий прибуток у цьому та наступному році більш ніж на 20% перевищує середній прибуток з 2018 по 2021 рік, мають сплачувати додатковий податок.

Цей крок реалізує загальноєвропейську угоду про збирання у розмірі не менше 33%, спрямовану на перерозподіл частини додаткового доходу, отриманого енергетичними компаніями завдяки різкому зростанню цін, значною мірою спричиненому вторгненням Росії в Україну.

Міністерство оцінило додаткові доходи бюджету Німеччини приблизно 3 млрд євро.