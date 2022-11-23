Німеччина запровадить податок на надприбутки енергокомпаній

Міністерство фінансів Німеччини має намір запровадити 33% податок на нафтогазові компанії, які отримали непередбачений прибуток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Згідно з проектом документа, компанії нафтогазового, вугільного та нафтопереробного секторів, чий прибуток у цьому та наступному році більш ніж на 20% перевищує середній прибуток з 2018 по 2021 рік, мають сплачувати додатковий податок.
Цей крок реалізує загальноєвропейську угоду про збирання у розмірі не менше 33%, спрямовану на перерозподіл частини додаткового доходу, отриманого енергетичними компаніями завдяки різкому зростанню цін, значною мірою спричиненому вторгненням Росії в Україну.
Міністерство оцінило додаткові доходи бюджету Німеччини приблизно 3 млрд євро.
Нагадаємо, країни-члени ЄС затвердили надзвичайні збори із надприбутків енергетичних компаній .
Австрія планує запровадити податок на непередбачений прибуток енергокомпаній у розмірі 40%.
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