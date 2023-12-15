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Німеччина замовила майже 70 тисяч снарядів для України

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 12:31
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Німеччина замовила майже 70 тисяч снарядів для України Фото: Україна отримає 70 тисяч снарядів від Німеччини
Автор: Олександр Білоус

Німеччина поставить Україні додаткові 155-міліметрові боєприпаси для захисту від російської агресії. Бюджетний комітет Бундестагу Німеччини схвалив рамкову угоду щодо виробництва артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.

Згідно з повідомленням, французька оборонна компанія поставить 68 тисяч фугасних снарядів для українських збройних сил на суму 278 млн євро. Держави-партнери отримають допомогу у вигляді військової техніки та матеріалів у рамках ініціативи уряду Німеччини.

Боєприпаси калібру 155 міліметрів стріляють, наприклад, із самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000. Німеччина поставила Україні 14 самохідних гаубиць, які добре зарекомендували себе у боях. Крім того, українські екіпажі проходять навчання у Німеччині.

Рамкова угода з виробником передбачає можливість виробництва та постачання до 350 тисяч снарядів. Інші країни також можуть взяти участь у проекті, оскільки він є частиною ініціативи ЄС щодо прискорення постачання, закупівлі та виробництва боєприпасів для України. Йдеться також про збільшення виробництва боєприпасів у Європі у довгостроковій перспективі, щоб держави-члени ЄС могли поповнити свої запаси боєприпасів.

Ціль в 1 млн снарядів

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.

Наприкінці листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз наразі поставив Україні близько 300 тисяч із обіцяного ним мільйона снарядів.

У ЄС побоюються, що не зможуть вчасно поставити Україні мільйон снарядів, тому допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах поза Євросоюзом.

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