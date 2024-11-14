Німеччина заборонила своїм терміналам приймати російський СПГ, - FT

Рішення було ухвалено після того, як компанія повідомила про плановане надходження російського газу в термінал Брунсбюттель.

Цей крок відображає позицію німецького уряду, який прагне незалежності від російського газу.

Німеччина була найбільшим європейським покупцем російського газу до 2022 року, коли Росія припинила постачання трубопроводами після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді уряд канцлера Олафа Шольца активно розвиває інфраструктуру для імпорту СПГ морем, щоб мінімізувати енергетичну залежність від Росії.

ЄС продовжує закуповувати російський СПГ, при цьому 20% поставок, за даними аналітичної компанії Kpler, як і раніше, надходять із Росії. Однак Німеччина уникала прямого імпорту російського СПГ з моменту початку конфлікту, і новий наказ міністерства гарантує продовження цієї політики. Міністерство очолює віце-канцлер Роберт Хабек, відомий своїм жорстким ставленням до режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Єврокомісія також запропонувала ЄС замінити російський СПГ збільшеними поставками зі США. На тлі тиску Вашингтона і Лондона, які заборонили російський СПГ, це рішення може посилити енергетичну незалежність ЄС від Москви.