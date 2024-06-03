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Німеччина – Україна: де дивитися перший контрольний матч перед Євро-2024

Фото: Ніклас Фюллькруг в оточенні трьох українців (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Німеччини в спарингу перед чемпіонатом Європи.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Німеччина – Україна відбудеться 3 червня в Нюрнберзі. Поєдинок прийме "Макс-Морлок-Штадіон". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" без трансляції на онлайн-платформах. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Перед матчем України проти Німеччини та після нього в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного" запланована аналітична студія. Старт прямого ефіру – о 20:40. Передматчева ж студія на MEGOGO розпочнеться о 20:30.

Трансляція програми й зустрічі Бундестіму та "синьо-жовтих" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна". Матч коментуватимуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Раніше Ребров сформував заявку на поєдинок проти Німеччини. До списку потрапили 24 футболісти. Не зіграють проти команди Юліана Нагельсманна воротар Лунін і оборонець Миколенко.

До слова, раніше склали гід по Турніру Моріса Ревелло-2024 за участі олімпійської збірної України.

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