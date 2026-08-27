Німеччина та ще п'ять країн ЄС хочуть оподаткувати надприбутки нафтовиків

У Євросоюзі закликають обговорити новий механізм оподаткування нафтових компаній на тлі різкого зростання їхніх доходів від війни США та Ірану. Ініціативу підтримали шість країн блоку, які вже звернулися до головування в Раді ЄС із відповідною пропозицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Португалія виступили за запровадження загальноєвропейського податку на непередбачені прибутки нафтових компаній.

Міністри фінансів п'яти країн та міністр економіки Іспанії надіслали спільного листа міністру фінансів Ірландії, яка наразі головує в Раді ЄС. У ньому вони закликали включити питання до порядку денного зустрічі керівників фінансових відомств Євросоюзу, яка відбудеться наступного місяця у Дубліні.

Чому країни ЄС виступили з ініціативою

Автори листа вважають, що прибутковість нафтових компаній та їхня маржа на нафтопродукти зростають швидше, ніж ціни на сиру нафту.

"Нафтові компанії отримують загальну прибутковість та маржу на нафтопродукти, які перевищують зростання цін на сиру нафту", – йдеться у зверненні.

Міністри також наголосили, що світ переживає одне з найбільших потрясінь у постачанні нафти за останні десятиліття, а зростання вартості енергоносіїв посилює невдоволення через подорожчання життя.

Тому шість країн запропонували обговорити "загальноєвропейську систему оподаткування непередбачених прибутків".

У ЄС можуть врахувати досвід 2022 року

Під час розробки нового механізму країни пропонують врахувати досвід тимчасового збору, який ЄС запровадив у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль раніше неодноразово заявляв, що енергетичні компанії не повинні отримувати надприбутки коштом споживачів під час нинішньої кризи.

Водночас частина країн, які підписали нинішній лист, виступала за запровадження такого заходу ще на початку року.

Прибутки на тлі війни з Іраном

За даними видання, енергетичні гіганти почали фіксувати значні прибутки з лютого, коли США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану.

Конфлікт суттєво вплинув на судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку та спричинив різке зростання цін на енергоносії.

Попри заклики шести країн, Євросоюз наразі не сигналізував про конкретні плани щодо запровадження нового збору для нафтових компаній. Питання лише пропонують винести на обговорення міністрів фінансів країн блоку.