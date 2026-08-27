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Германия и еще пять стран ЕС хотят обложить налогом сверхдоходы нефтяников

03:21 27.08.2026 Чт
3 мин
Есть ли конкретные планы по поводу нового сбора?
aimg Филипп Бойко
Германия и еще пять стран ЕС хотят обложить налогом сверхдоходы нефтяников Фото: добыча нефти (Getty Images)
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В Евросоюзе призывают обсудить новый механизм налогообложения нефтяных компаний на фоне резкого роста доходов от войны США и Ирана. Инициативу поддержали шесть стран блока, уже обратившихся к председательству в Совете ЕС с соответствующим предложением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Германия, Италия, Испания, Австрия, Польша и Португалия выступили за введение общеевропейского налога на непредвиденные доходы нефтяных компаний.

Министры финансов пяти стран и министр экономики Испании направили совместное письмо министру финансов Ирландии, которое сейчас председательствует в Совете ЕС. В нем они призвали включить вопрос в повестку дня встречи руководителей финансовых ведомств Евросоюза, которая состоится в следующем месяце в Дублине.

Почему страны ЕС выступили с инициативой

Авторы письма считают, что доходность нефтяных компаний и их маржа на нефтепродукты растут быстрее, чем цены на сырую нефть.

"Нефтяные компании получают общую доходность и маржу на нефтепродукты, превышающие рост цен на сырую нефть", – говорится в обращении.

Министры также подчеркнули, что мир испытывает одно из самых больших потрясений в поставках нефти за последние десятилетия, а рост стоимости энергоносителей усугубляет недовольство из-за подорожания жизни.

Поэтому шесть стран предложили обсудить "общеевропейскую систему налогообложения непредвиденных доходов".

В ЕС могут учесть опыт 2022 года

При разработке нового механизма страны предлагают учесть опыт временного сбора, введенный ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее неоднократно заявлял, что энергетические компании не должны получать сверхприбыли за счет потребителей во время нынешнего кризиса.

В то же время, часть стран, подписавших нынешнее письмо, выступала за введение такого мероприятия еще в начале года.

Прибыли на фоне войны с Ираном

По данным издания, энергетические гиганты начали фиксировать значительные прибыли с февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Конфликт существенно повлиял на судоходство из-за стратегически важного Ормузского пролива и повлек за собой резкий рост цен на энергоносители.

Несмотря на призывы шести стран, Евросоюз не сигнализировал о конкретных планах по введению нового сбора для нефтяных компаний. Вопросы только предлагают вынести на обсуждение министров финансов стран блока.

Что с Ормузом и ценами на нефть

Мировые цены на нефть за последние сутки снизились примерно на 3% . Такая тенденция наблюдается уже несколько дней. Одним из главных факторов, повлиявших на снижение цен, стали надежды на возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Тем временем Иран составил "черный список" судов-нарушителей в Ормузском проливе. Суда из списка могут столкнуться с предстоящими ограничениями во время транзита. Среди возможных мер иранская сторона назвала штрафы, задержание, арест или конфискацию судов.

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