UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина розмістить бригаду військ у Литві для стримування Росії

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина готується розмістити в Литві постійну бригаду чисельністю близько 4000 осіб, оскільки НАТО проводить переоцінку потенційної загрози, яку Росія становить для східного флангу альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку приводить Bloomberg.

Це рішення послідувало за місяцями тиску з боку литовських офіційних осіб, які лобіювали більш жорстку позицію щодо запобігання російській агресії. Раніше Німеччина планувала розмістити війська на своїй території і перевести їх у прибалтійську країну.

"Цей крок сприятиме ширшій модернізації оборонної позиції Північноатлантичного союзу на сході і відображає побоювання країн Балтії. Йдеться про те, що РФ може спробувати силою повернути території Естонії, Литви та Латвії", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що особливо вразлива Литва, яка розташована між російським Калінінградом і Білоруссю.

"Це потребуватиме значних зусиль. Ось чому ми домовилися поступово нарощувати бригаду", - сказав Пісторіус.

Посилення НАТО після вторгнення РФ в Україну

Після початку війни РФ проти України країни НАТО почали посилювати свій східний фланг, проводять навчання і нарощують виробництво зброї.

Нещодавно у Німеччині провели наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.

Також Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЛитва