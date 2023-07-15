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Німеччина проведе масштабні навчання з кіберзахисту

Фото: Німеччина проведе навчання Lükex 23 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В кінці вересня цього року щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури проведуть масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordkuerier.

Зазначається, що у навчаннях Lükex 23, які розпочнуться 27 вересня і триватимуть два дні, візьмуть участь "численні федеральні та державні департаменти з підпорядкованими їм органами влади".

Точний сценарій навчань не розголошують, щоб не поставити під загрозу їхню ефективність.

Кібербезпека в Німеччині

Минулого року німецькі депутати описували ситуацію з кібербезпекою як "напружену", та зазначали, що кількість атак з боку російських хакерів значно зросла.

"Ці атаки "можуть торкнутися не тільки державні інститути, але у все більшій мірі і економіку", - попереджав тоді Штефан Томе з Вільної демократичної партії.

Тоді ж депутати анонсували розробку закону Про захист стратегічно важливих інфраструктур і створення організації з надання кіберпомочі при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).

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Кібератака