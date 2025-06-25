Німеччина профінансує для України закупівлю ударних дронів Ан-196, - Spiegel

Німеччина виділить Україні понад 100 млн євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196, які мають радіус дії понад 2 тисячі кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
За даними джерел видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників "тризначною мільйонною сумою". Зокрема, йдеться про фінансування будівництва ударних дронів Ан-196.
Ці дрони так званого глибокого удару оснащені бойовою частиною, та можуть подолати 2 тисячі кілометрів. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників.
"Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки", - зазначають джерела видання.
Ан-196 "Лютий" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.
Перша серійна партія була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному.
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