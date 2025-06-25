Німеччина профінансує для України закупівлю ударних дронів Ан-196, - Spiegel

За даними джерел видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників "тризначною мільйонною сумою". Зокрема, йдеться про фінансування будівництва ударних дронів Ан-196.

Ці дрони так званого глибокого удару оснащені бойовою частиною, та можуть подолати 2 тисячі кілометрів. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників.

"Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки", - зазначають джерела видання.