Німеччина профінансує передачу Україні ще 20 БМП Marder

Постачання Marder 1A3

Бойові машини піхоти Marder у модифікації 1A3 оснащені додатковим лазерним далекоміром для ефективного і точного ураження цілей.

Перші 20 одиниць такої техніки було передано українським захисникам концерном Rheinmetall у березні 2023 року. Після цього поставки продовжилися.

Капітальний ремонт Marder 1A3 компанія Rheinmetall розпочала навесні 2022 року за рахунок власних коштів. Відтоді БМП постійно ремонтуються та постачаються для негайного розгортання.

Варто зауважити, що останні поставки Україні 20 БМП Marder 1A3 компанією Rheinmetall відбулися наприкінці жовтня.

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