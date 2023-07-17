Німеччина в 2025 році розгорне найкраще оснащену дивізію серед країн НАТО в Європі

Як зазначається, наразі у Німеччині немає жодної боєздатної дивізії - військової частини, що налічує понад 20 тисяч військовослужбовців.

Країна має намір розгорнути першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу - у 2027 році.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо (розгорнемо дивізію до 2025 року, - ред.)", - сказав Майс.

За його словами, дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% від необхідного особового складу, і що ці плани були узгоджені з НАТО.

Спочатку Німеччина оснастить дві механізовані бригади, пізніше - легше озброєну середню бригаду, яка буде посилена голландською бригадою. Бригада налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.

"Цього буде достатньо. У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб у 2025 році мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", - зазначив Майс.

Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році,він сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 мільярдів євро.

Як зазначається, дивізії є основними організаційними структурними елементами сухопутних військ, необхідними для розв'язання конфлікту з рівним за силою супротивником.

Західні країни намагаються відновити й переозброїти свої дивізії після десятиліть, проведених у менших війнах в Іраку й Афганістані, коли вони були занедбані, розібрані та позбавлені зброї й боєприпасів.