Німеччина потроїть закупівлю боєприпасів. Reuters розповіло, з ким Берлін буде це робити

Німеччина планує потроїти свої витрати на закупівлю боєприпасів у 2024 році. Країна хоче поповнити свої запаси після поставок снарядів Україні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він сказав, що Німеччина планує значно збільшити закупівлі боєприпасів у 2024 році.

"Ми прагнемо більш ніж потроїти наші витрати на закупівлю боєприпасів у 2024 році", - заявив він законодавцям у своєму виступі перед парламентом, не вдаючись у подробиці.

Війна на виснаження

Reuters пише, що війна РФ проти України перетворилася на війну на виснаження. Обидві сторони щодня випускають тисячі артилерійських снарядів, що робить їх ключовим елементом на полі бою.

Країни-члени НАТО намагаються поповнити арсенали своїх армій. Раніше Альянс заявляв, що збільшить цілі з накопичення боєприпасів, оскільки Україна використовує снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виробляти.

З ким Німеччина може почати закуповувати снаряди

Джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами і Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.

Спільні закупівлі

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.