Німеччина посилює захист України: Пісторіус розкрив деталі поставок ППО і ракет

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включатиме важливе озброєння, яке вже давно просить Київ.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Німеччина надасть ще чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot.
Він також сказав, що лідери обговорять запит України на виробництво ракет за ліцензією на місцевому рівні.
За даними Бундесверу, до пакета, зокрема, також входять 15 основних бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.
Що включає весь пакет:
Пісторіус також повідомив про перспективи постачання нових систем Iris-T у наступні роки, а також 1100 додаткових радарів наземного спостереження.
Пісторіуса також запитали про плани зі створення сил підтримки, які могли б включати європейські війська в Україні, але він сказав, що "вважав за краще б не обговорювати подібні питання на світових ринках" і залишатися "розумним і амбітним".
"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно потрапити, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, днями європейські міністри оборони провели нові переговори щодо потенційного розгортання військ в Україні.
Джерела РБК-Україна підтверджують, що дійсно вже 5-6 країн розглядають можливість відправляти війська в Україну, включно з Британією і Францією.
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