Німеччина планує закупити тисячі ракет, серед них - українські "Барс", - Bloomberg
Німеччина проводить перемовини щодо придбання кількох тисяч європейських ракет. У цю кількість входять українські крилаті дрони-ракети "Барс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
ФРН купить "Барс"
У Німеччині вирішили поповнити свій ракетний арсенал, у тому числі і крилатими дронами-ракетами "Барс" виробництва України, повідомили Bloomberg поінформовані співрозмовники.
Це озброєння необхідно для стримування Росії, оскільки в черзі на американські крилаті ракети Tomahawk ФРН опинилася в кінці списку.
Джерела, обізнані з перебігом переговорів, додали, що чиновники ведуть дискусії з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатого дрона-ракети "Барс".
Назва її виробника не була оприлюднена, пише видання.
Інші ракети
За словами співрозмовників, посадовці Міністерства оборони ФРН ведуть переговори з американським оборонним стартапом Covenant. Вони хочуть закупити тисячі крилатих ракет наземного базування з важким корисним навантаженням Anthem.
Серед інших виробників:
- нідерландська компанія Destinus SA із крилатими ракетами Ruta (Рута),
- німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, який розробляє надшвидкісну ракету HS1.
Ракети ФРН
Наразі на озброєнні Збройних сил Німеччини перебуває лише крилата ракета Taurus. Вона запускається з повітряних носіїв і має дальність близько 500 кілометрів. Її виробниками є компанії MBDA та Saab AB.
Дрон-ракета "Барс"
Український крилатий дрон-ракета "Барс" має реактивний двигун, бойову частина у 22,5 кілограми, дальність до 700 км.
Але на сьогоднішній день конструктори вдосконалили дальність до 1000 км, бойову частину збільшили до 60 кг, і швидкість дрона стала понад 700 км/год.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна нарощує удари по військових об'єктах росіян у далекому тилу і має власні реактивні дрони. Серед них – дрон-ракети "Барс".
Крім того, найбільшим викликом при розробці далекобійних дронів є стабільний зв'язок. Дрони "Барс" мають можливість онлайн-керування на території ворога.