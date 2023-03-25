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Німеччина планує вислати із країни понад 30 російських дипломатів, - ЗМІ

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Німеччина , Субота 25 березня 2023 19:59
Німеччина планує вислати із країни понад 30 російських дипломатів, - ЗМІ Фото: Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує надіслати з країни понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

Вони потрібні їм для проведення в країні диверсійних чи дезінформаційних операцій.

"Резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні та в кількох консульствах укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Естонії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата. Він виправдовував агресію РФ, поширюючи пропаганду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України.

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