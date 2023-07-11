Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети, - Пісторіус

"Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети - ред.), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", - наголосив міністр у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Він додав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки вона є другим за значимістю союзником України.

"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима", - заявив Пісторіус.

Ракети Taurus

Нагадаємо, Німеччина має на озброєнні далекобійні ракети Taurus, здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Їхню передачу Україні ще наприкінці травня підтримав депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер. Це сталося після того, як Британія вирішила надати ЗСУ свої далекобійні ракети Storm Shadow.

Згодом у ЗМІ написали, що Україна офіційно запросила у Німеччини поставки Taurus, але уряд ФРН відмовився від передачі. Ще тоді Пісторіус наголошував, що його країна "дуже обережна" у таких питаннях.

Зазначимо, сьогодні, 11 липня, Франція анонсувала передачу Україні далекобійних ракет. За даними ЗМІ, українським солдатам нададуть ракети SCALP.