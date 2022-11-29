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Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару

Фото: Німеччина замінить російський газ на катарський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина отримає нові обсяги зрідженого катарського природного газу (ЗПГ) з 2026 року після того, як QatarEnergy і ConocoPhillips підписали дві угоди, що охоплюють як мінімум 15-річний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому конкуренція за ЗПГ загострилася, і Європа, зокрема, потребувала величезної кількості, щоб замінити російський трубопровідний газ, який раніше складав майже 40% імпорту континенту.

За словами виконавчого директора QatarEnergy Саад аль-Каабі, ця угода, перша у своєму роді в Європі, забезпечить Німеччину постачанням 2 млн тонн ЗПГ на рік з Північного родовища Катару на ЗПГ-термінал Німеччини в Брунсбюттелі, який зараз перебуває в стадії розробки.

Найбільша економіка Європи, яка переважно використовує природний газ для забезпечення своєї промисловості, прагне замінити весь імпорт енергоносіїв із Росії вже до середини 2024 року.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав "відмінним" 15-річний термін дії угоди.

Водночас, голова відділу енергетичної аналітики ICIS Андреас Шредер сказав, що дата початку 2026 року запізнилася, оскільки Німеччині потрібен ЗПГ на 2023 та 2024 роки.

"Якщо німецькі гравці не забезпечать достатніх обсягів за прийнятною ціною на 2023 рік, їм доведеться повернутися до спотових ринків ЗПГ і зазнати волатильності світових цін", - сказав він.

Угода відбулася через кілька днів після того, як QatarEnergy підписала 27-річну угоду про купівлю-продаж із китайською Sinopec. Північне родовище є частиною найбільшого у світі газового родовища, яке Катар ділить із Іраном.

QatarEnergy раніше цього року підписала п'ять угод щодо плану розширення Північного родовища, який включає шість ліній ЗПГ, які збільшать потужність зрідження Катару з 77 до 126 млн тонн на рік до 2027 року.

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