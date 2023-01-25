ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина передасть Україні додаткову військову допомогу окрім Leopard 2

Новость на русском →
Берлін, Середа 25 січня 2023 17:39
Німеччина передасть Україні додаткову військову допомогу окрім Leopard 2 Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина планує направити додаткову військову допомогу Україні, крім 14 танків Leopard 2A6, про які було оголошено сьогодні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Шольц сказав, що це "правильний шлях" - підтримати Київ постачанням зброї, особливо танків.

"Поряд із танками, які обговорюються зараз, ми, як і раніше, маємо намір розширювати те, що ми вже поставили", - заявив канцлер.

Він додав, що подальші постачання озброєнь можуть включати системи протиповітряної оборони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців та інших країн.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Військова допомога Олаф Шольц
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон