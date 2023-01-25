Німеччина передасть Україні додаткову військову допомогу окрім Leopard 2

Німеччина планує направити додаткову військову допомогу Україні, крім 14 танків Leopard 2A6, про які було оголошено сьогодні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Шольц сказав, що це "правильний шлях" - підтримати Київ постачанням зброї, особливо танків.

"Поряд із танками, які обговорюються зараз, ми, як і раніше, маємо намір розширювати те, що ми вже поставили", - заявив канцлер.

Він додав, що подальші постачання озброєнь можуть включати системи протиповітряної оборони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців та інших країн.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

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